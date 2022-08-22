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Общество22 августа 2022 5:03

В региональном МЧС прокомментировали пожар в поселке Ушаково

Возгорание произошло в неэксплуатируемом здании
Вера Гринвич
23 пожарных боролись с огнем в здании, где ранее располагалась школа.

23 пожарных боролись с огнем в здании, где ранее располагалась школа.

Фото: пресс-служба МЧС Калининградской области

В воскресенье, 21 августа в поселке Ушаково Гурьевского муниципального округа произошел пожар в здании, в котором ранее располагалась школа.

В региональном управлении МЧС сообщили, что в ликвидации пожара принимали участие 23 спасателя пяти пожарно- спасательных частей.

- В неэксплуатируемом одноэтажном кирпичном с мансардой здании горела шиферная кровля и мансардное помещение на площади 150 кв. м. Реагирование сил и средств МЧС России по Калининградской области было своевременным. Пострадавших нет, - отметили в МЧС.

На недавней «Прямой линии» в сообществе "Правительство Калининградской области" в ВКонтакте с региональным министром образования Светланой Трусеневой один из вопросов касался как раз возможности обучения детей в школе поселка Ушаково. Министр заверила, что здание признано аварийным, в нем проводить учебную деятельность нельзя. Дети, проживающие в этом поселке, переориентированы в близлежащие школы.