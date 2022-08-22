На Куршской косе ограничено посещение популярных экологических троп

Уникальное место Куршской косы - Танцующий лес. Фото: Иван МАРКОВ

В понедельник, 22 августа в связи со съемками видеоролика о выступлении камерного ансамбля «Солисты Москвы» в национальном парке «Куршская коса» будет ограничено посещение самых популярных экологических троп. Об этом сообщается в телеграм-канале национального парка.

- С 12:00 до 13:00 ограничения коснутся посещения тропы "Танцующий лес", с 13:00 до 14:30 - "Высота Эфа", - уточняют модераторы чата.

Отмечается, что съемки приурочены к 30-летию со дня образования музыкального коллектива в его нынешнем составе и реализуется при содействии Русского географического общества. «Солисты Москвы» выступят в самых уникальных и значимых местах России: на Куршской косе, в Кроноцком заповеднике на Камчатке и в «Убсунурской котловине» (Республика Тыва).

Администрация национального парка приносит извинения гостям за возможные неудобства.