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Общество22 августа 2022 6:11

В Черняховске задержан мужчина, стрелявший из травматического пистолета

Из показаний участников инцидента следует, что поведение стрелка было очень странным
Вера Гринвич
Правоохранители быстро нашли нарушителя общественного порядка.

Правоохранители быстро нашли нарушителя общественного порядка.

Фото: Росгвардия.

В субботу, 20 августа сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали мужчину, стрелявшего из травматического пистолета. Инцидент произошел поздно вечером в Черняховске, на территории гаражного общества, расположенном в переулке Победы.

- К прибывшим сотрудникам Росгвардии обратились граждане, ставшие очевидцами. Как пояснили потерпевшие, неизвестный мужчина вышел из-за гаражей и стал требовать у компании отвезти его, а получив отказ, начал оскорблять присутствующих, достал пистолет, произвел несколько выстрелов и скрылся, - сообщает пресс-служба ведомства.

Правоохранители задержали подозреваемого. Им оказался 37-летний житель Черняховского района. Он добровольно сдал находящийся при нем травматический пистолет.

Задержанный доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.