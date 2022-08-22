В Черняховске задержан мужчина, стрелявший из травматического пистолета

Правоохранители быстро нашли нарушителя общественного порядка. Фото: Росгвардия.

В субботу, 20 августа сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали мужчину, стрелявшего из травматического пистолета. Инцидент произошел поздно вечером в Черняховске, на территории гаражного общества, расположенном в переулке Победы.

- К прибывшим сотрудникам Росгвардии обратились граждане, ставшие очевидцами. Как пояснили потерпевшие, неизвестный мужчина вышел из-за гаражей и стал требовать у компании отвезти его, а получив отказ, начал оскорблять присутствующих, достал пистолет, произвел несколько выстрелов и скрылся, - сообщает пресс-служба ведомства.

Правоохранители задержали подозреваемого. Им оказался 37-летний житель Черняховского района. Он добровольно сдал находящийся при нем травматический пистолет.

Задержанный доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.