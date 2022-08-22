Где в Калининграде можно бесплатно сдать тест на коронавирус

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В пяти медицинских учреждения Калининграда можно бесплатно сдать тест на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

- пл. Гуськова, 1 — ГБУЗ КО «Городская поликлиника № 3», +7 (4012) 64-87-41

- ул. Летняя, 3а — ГБУЗ КО «Центральная городская клиническая больница», +7 (4012) 64-75-53

- ул. Колхозная, 17 — ГБУЗ КО «Городская больница № 4»

- ул. Краснопрудная, 57-63 — ГБУЗ КО «Городская больница № 4»

- ул. Больничная, 34-38 — ГБУЗ КО «Городская больница № 4»

Сдать тест на коронавирусную инфекцию можно по будним дням с 8 до 20 часов и по субботам с 9 до 15 часов.