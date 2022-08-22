37-летний калининградец избил до смерти отчима

Житель Калининграда до смерти избил отчима и стал фигурантом уголовного дела по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК.

Вечером 20 августа мужчина, его мать и отчим д мужчин выпивали во дворе дома в СНТ «Пчелка». В процессе застолья отчим якобы оскорбил мать пасынка, который набросился на мужчину и жестоко избил его. От полученных повреждений 55-летний мужчина умер на месте происшествия спустя непродолжительное время.

Злоумышленник дал признательные показания, ему предъявлено обвинение. Вину в совершении указанного преступления мужчина признал. В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу.