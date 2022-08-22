В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах 22 августа нет воды

. Фото: Александр Подгорчук

В Калининграде в понедельник, 22 августа, в течение дня отключено холодное водоснабжение в домах на 8 улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

С 12:00 до 14:00 планируется отключение холодной воды в домах на улице Вагнера 24 (д/с № 87).

С 10:00 до 16:00 - на ул. Керченская 1-3, 2-16, 11-15, пер. Камский 2-й 1-5, 2-6,

До 16:00 воды не будет на ул. Белинского 27а, Воздушная 30-30а, 34-64, 39а-49, Глазунова 2, Красносельская 24-24в, 30-30 б, Сапёрная. 1-5.