На ул. Октябрьской в Калининграде сбили 16-летнюю девушку на «зебре»

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

За сутки в Калининградской области зарегистрировано два наезда на пешеходов. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

На ул. Октябрьской в Калининграде 52-летняя водитель «Шкоды» развернулась на трамвайных путях, врезалась в машину и сбила 16-летнюю девушку, которая переходила проезжую часть по пешеходному переходу.

В результате наезда пешеход получила телесные повреждения

В Советске на улице Революции 68-летний водитель «Шкоды» не заметил пешехода на «зебре» и сбил его. В результате наезда 75-летняя женщина получила телесные повреждения.