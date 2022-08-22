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Лето в городе22 августа 2022 8:29

Гидрометцентр: Бархатный сезон на калининградском побережье будет долгим

Роман Вильфанд считает что купаться сможем и в сентябре
Михаил ЯНОВСКИЙ
Михаил ЯНОВСКИЙ
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Фото: Александр Подгорчук

Судя по всему, нас ждет еще не меньше месяца очень теплой погоды. Таким мнением поделился с ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

- В Калининградской области фантастически высокая температура воды - 24 градуса. Это признак того, что будет длительный бархатный сезон, потому что деятельный слой океана хорошо прогрелся, и уже в сентябре водная среда будет отдавать тепло в атмосферу, - отметил ученый.

Вильфанд напомним, что обычно бархатный сезон длится до конца сентября, но в этот раз, похоже, отдыхать на побережье можно будет еще дольше.

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