В Калининграде 8-летний ребенок выпал из окна 2-го этажа

В Калининграде 8-летний ребенок выпал из окна дома на втором этаже. По данному факту проводится проверка, сообщили «Комсомолке» в пресс-службе регионального УМВД.

Инцидент произошел на улице Аллея Смелых в воскресенье, 21 августа. В результате падения 8-летний мальчик получил травмы переломы левого бедра и теменной кости. Сейчас его состояние врачи оценивают как удовлетворительное

Сотрудники устанавливают все обстоятельства произошедшего, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.