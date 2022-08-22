Ударил по лицу и вырвал сумочку: В Калининграде уголовник ограбил прохожую

В Калининграде полицейские задержали подозреваемого в грабеже. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел на бульваре Л. Шевцовой. Женщина возвращалась из магазина домой и услышала за спиной шаги. Когда неизвестный поравнялся с ней, злоумышленник нанёс удар в лицо потерпевшей и выхватил сумку, а затем скрылся. Позднее со счёта одной из карты произошло списание тысячи рублей. Общий ущерб от преступления оценили в 12 тысяч рублей.

Вскоре полицейские установили личность злоумышленника. Им оказался неоднократно судимый, в том числе за убийство, 40-летний местный житель. Мобильный телефон удалось изъять.

На мужчину завели уголовное дело по статье «Грабеж».