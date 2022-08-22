Назван лучший фильм фестиваля «Короче « в Калининграде

Статуэтку за лучший фильм получил фильм «Веселый понедельник» режиссера Софьи Райзман. Фото: Предоставлено организаторами

В Калининграде завершился фестиваль короткометражного кино «Короче». Торжественная церемония закрытия состоялась в Центральном парке, где подвели итоги и назвали победителей.

В этом году на фестивале было два жюри: основное и специальное, которое состояло из победителей прошлых лет. Они и выбрали лучший фильм по собственному мнению. Им стала картина «Унесенный в звездную глубину» 20-летнего астраханского режиссера Сергея Анфиногентова. Интересно, что эту же короткометражку отметили как лучшую анимационную работу. Так что автор уехал из Калининграда с двумя статуэтками. Ну а приз ему вручила Юлия Пересильд, единственная актриса, слетавшая в космос.

Специальный диплом жюри получил фильм «Красная Заря» Евгения Добророднова.

- Количество работ, которым бы хотелось дать приз – гораздо больше, чем призов. Я испытывал уколы зависти к тому, что видел. И это случилось не единожды. Такое ощущение, что реально у российского кино есть надежда. И это вы, - обратился со сцены к участникам фестиваля сценарист Жора Крыжовников.

Он приоткрыл тайну о работе жюри: «Обсуждение шло несколько часов. Мы попытались хоть как-то сократить количество обсуждаемых фильмов. В нашем листе их было одиннадцать, но призов меньше. Но практически в каждом фильме было что-то достойное профессиональной зависти. Либо артисты играли хорошо, либо история, либо картинка. А иногда даже два или три элемента были хорошими».

Кинокритик Ситора Алиева обратилась к начинающим кинематографистам.

- Желаю вам терпения, мужества и главное – отсутствие страха. Снимайте свои первые дебюты, потому что вы мои единственные работодатели. Иначе я останусь без работы на ближайшие 10 лет.

Статуэтку за лучший фильм получил фильм «Веселый понедельник» режиссера Софьи Райзман. Это было единогласное решение жюри.

Кто получил призы

Лучший фильм. Выбор специального жюри – «Унесенный в звездную глубину», режиссер Сергей Анфиногентов;

Диплом жюри – «Красная Заря», режиссер Евгений Добророднов;

Лучшая анимационная работа – «Унесенный в звездную глубину», режиссер Сергей Анфиногентов;

Лучшая операторская работа – Антон Дорушенков, «Калачакра»;

Лучший сценарий – Виталий Дудник, «Как с Максимом х(пип)ня случилась»;

Лучшая режиссура – Георгий Болдугеров, «Рыбалка»;

Специальный приз – «Слезы капали в Фо-Бо», режиссер Сергей Филатов;

Лучший фильм – «Веселый понедельник», режиссер Софья Райзман.