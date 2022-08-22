Коронавирус за сутки выявили в 19 городах Калининградской области

. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За сутки в Калининградской области было выявлено 305 новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 19 муниципалитетах.

Больше всего заболевших в Калининграде – 182 человека.

В каких городах области выявили коронавирус:

Нестеровский городской округ – 1,

Багратионовский городской округ - 7,

Озерский городской округ – 3,

Балтийский городской округ – 11,

Пионерский городской округ – 8,

Гвардейский городской округ - 6,

Полесский городской округ – 2,

Гурьевский городской округ - 23,

Правдинский городской округ – 3,

Гусевский городской округ – 11,

Светловский городской округ – 2,

Зеленоградский городской округ – 17,

Светлогорский городской округ – 7,

Краснознаменский городской округ – 1,

Славский городской округ – 2,

Советский городской округ - 3,

Черняховский городской округ – 10,

Неманский городской округ – 2.