В Калининграде временно изменяют расписание движения рельсобусов

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В течение трех дней будет изменено пригородное расписание движения рельсобусов на двух внутригородских и гурьевском направлении.

25, 26 и 29 августа скорректировано расписание пригородных поездов, курсирующих по рабочим дням между остановочным пунктом Киевская, Северным вокзалом, Чкаловском и Гурьевском. Несколько рейсов отменено, большинство поездов проследует по измененному графику, сообщает пресс-служба КЖД

Утренний поезд №6171 отправится на Северный вокзал и далее в Чкаловск не с о.п. Киевская, а с Южного вокзала (время отправления 7:22). Точно так же корректируется расписание вечернего поезда №6373. Рельсобус в эти дни будет отправляться на Северный вокзал не с Киевской, а с Южного вокзала (время отправления 19:46), далее следовать в Гурьевск действующим графиком.

Утренний поезд №№6391/6392 сообщением Гурьевск-Новый – Северный вокзал (время отправления 7:55) проследует не до Киевской, а до Южного вокзала. Время отправления (прибытия) на станции при этом не изменяется.