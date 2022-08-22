Калининградка через суд добилась для сына системы непрерывного мониторинга глюкозы

Суд обязал больницу Краснознаменска выделить ребенку систему непрерывного мониторинга глюкозы в крови. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Ранее больница отказалась выделить систему 11-летнему ребенку с сахарным диабетом I типа, поэтому мать ребенка обратилась в прокуратуру.

Прокуратура обратилась в суд с иском о возложении на медицинское учреждение обязанности провести врачебную комиссию и рассмотреть вопрос о назначении ребенку-инвалиду медицинского изделия. Суд исковые требования прокурора удовлетворил в полном объеме.