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Общество22 августа 2022 13:00

Калининградка через суд добилась для сына системы непрерывного мониторинга глюкозы

Ранее больница отказалась выделить систему, однако в ситуацию вмешалась прокуратура
Виктор Сергеев

Суд обязал больницу Краснознаменска выделить ребенку систему непрерывного мониторинга глюкозы в крови. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Ранее больница отказалась выделить систему 11-летнему ребенку с сахарным диабетом I типа, поэтому мать ребенка обратилась в прокуратуру.

Прокуратура обратилась в суд с иском о возложении на медицинское учреждение обязанности провести врачебную комиссию и рассмотреть вопрос о назначении ребенку-инвалиду медицинского изделия. Суд исковые требования прокурора удовлетворил в полном объеме.