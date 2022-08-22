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Общество22 августа 2022 13:04

Янтарный комбинат добыл очередной самородок

Виктор Сергеев
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Фото: Архив АО «Калининградский янтарный комбинат»

В Приморском карьере янтарного комбината добыли самородок весом 1189 граммов. Как сообщает пресс-служба предприятия, уникальный образец янтаря насыщенного цвета получил имя «Яблочный», поскольку был найден накануне летнего народного праздника – Яблочного спаса.

Камень стал четырнадцатым «великаном», добытым в этом году в Приморском карьере.

В 2021 году на территории добычного комплекса был найден 21 самородок, что стало абсолютным рекордом в истории добычи янтаря в России.