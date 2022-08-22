Янтарный комбинат добыл очередной самородок

. Фото: Архив АО «Калининградский янтарный комбинат»

В Приморском карьере янтарного комбината добыли самородок весом 1189 граммов. Как сообщает пресс-служба предприятия, уникальный образец янтаря насыщенного цвета получил имя «Яблочный», поскольку был найден накануне летнего народного праздника – Яблочного спаса.

Камень стал четырнадцатым «великаном», добытым в этом году в Приморском карьере.

В 2021 году на территории добычного комплекса был найден 21 самородок, что стало абсолютным рекордом в истории добычи янтаря в России.