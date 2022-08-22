Реку Каменка в Калининградской области расчистили на 50 процентов

Каменка является притоком реки Дейма. Как рассказали в областном министерстве природных ресурсов и экологии, с марта подрядчик расчистил более 8 тысяч метров русла реки из запланированных 15 300 метров. Убирать копившийся десятилетиями мусор, излишние ил и водоросли помогает тяжелая техника: на объекте задействованы экскаваторы и земснаряды.

Русло освободили от поваленных деревьев и бобровых плотин, берега очищены от кустарника и мусора. Донные отложения перемещены на согласованные с администрацией Полесского района и собственниками земельные участки.

Расчистка Каменки завершится до конца этого года. Результатом работ станет повышение качества воды и восстановление способности реки к самоочищению.

Всего в 2022 году на расчистку рек Калининградской области из бюджета направлено около 200 миллионов рублей.