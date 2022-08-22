Полицейские Калининграда обезвредили злоумышленника с ножом, напавшего на двух мужчин

Полицейские оказались в нужное время в нужном месте Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

Экипаж патрульно-постовой службы полиции предотвратил трагедию. Калининградец, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вступил в перепалку с двумя мужчинами, а затем схватил нож и нанёс серьёзные ранения своим оппонентам.

«Инцидент произошёл в ночь на 20 августа возле дома по улице Заводской в посёлке Прибрежном. У одного человека диагностировали резаные раны живота, у другого – проникающее колото-резаное ранение грудной клетки» ,- сообщили в пресс-службе УМВД Калининградской области.

Стражи порядка задержали нападавшего, оказали раненым гражданам первую помощь и вызвали «скорую».

В отношении ранее судимого за убийство 49-летнего жителя посёлка следователем ОМВД России по Московскому району возбудили уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Максимальный срок наказания, предусмотренный санкцией данной статьи, предусматривает до 10 лет лишения свободы. Мужчина задержан по ст. 91 УПК РФ.

Расследование продолжается.