Калининград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Калининград
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество22 августа 2022 17:26

В Калининграде разыскивают 15-летнего подростка

Мальчик не раз уходил из дома
Юлия ВАРЫХАНОВА
Михаил сбегает из дома уже не первый раз.

Михаил сбегает из дома уже не первый раз.

Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

ОМВД России по Московскому району г. Калининграда объявило в розыск 15-летнего Дмитрия Понамарева. 22 августа мальчик вылез через окно квартиры дома по ул. Тихорецкой и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. Ранее подросток не раз уходил из дома.

Приметы: на вид 15-16 лет, рост 170 см, худощавого телосложения, короткие волосы русого цвета, глаза голубые.

Одет: чёрная футболка с белой надписью спереди, тёмные спортивные штаны, светло-серые кроссовки.

Если Вам что-либо известно о местонахождении Дмитрия, просим сообщить об этом по телефону ОМВД России по Московскому району г. Калининграда 552-487, 552-402, 552-403 или 02.