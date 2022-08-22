В Калининграде разыскивают 15-летнего подростка

Михаил сбегает из дома уже не первый раз. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

ОМВД России по Московскому району г. Калининграда объявило в розыск 15-летнего Дмитрия Понамарева. 22 августа мальчик вылез через окно квартиры дома по ул. Тихорецкой и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. Ранее подросток не раз уходил из дома.

Приметы: на вид 15-16 лет, рост 170 см, худощавого телосложения, короткие волосы русого цвета, глаза голубые.

Одет: чёрная футболка с белой надписью спереди, тёмные спортивные штаны, светло-серые кроссовки.

Если Вам что-либо известно о местонахождении Дмитрия, просим сообщить об этом по телефону ОМВД России по Московскому району г. Калининграда 552-487, 552-402, 552-403 или 02.