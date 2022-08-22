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Общество22 августа 2022 17:48

В Центральном парке Калининграда можно бесплатно проверить здоровье

В парке пройдет акция «Путь к здоровью»
Юлия ВАРЫХАНОВА
Приходите в парк проверить здоровье!

Приходите в парк проверить здоровье!

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Калининградской области.

Жителей города приглашают принять участие в акции от Центра общественного здоровья и медицинской профилактики. 23-24 августа в мобильном пункте можно будет пройти бесплатное медицинское обследование.

В павильоне центра можно получить консультации врачей - терапевта, диетолога, дерматолога, медицинского психолога и врача по медицинской профилактике. Также, можно определить уровень глюкозы и кислорода в крови, артериального и внутриглазного давления; пройти обследование на смокелайзере.

Акция пройдет в Центральном парке с 10 до 15 часов.

С собой необходимо взять паспорт гражданина РФ, полис ОМС и СНИЛС.