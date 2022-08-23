«Альтернативный вариант оплаты Литве найден»: Власти нашли способ оплаты транзита грузов в Калининград

Принимать оплату по транзиту Литва будет через альтернативные варианты. Фото: Александр Подгорчук

Власти нашли вариант оплаты транзита грузов в Калининградскую область. Об этом заявили в пресс-службе областного правительства, передает ТАСС.

«Альтернативный вариант оплаты Литве найден, и многие компании им уже пользуются», — сообщили в правительстве региона.

При этом подробности схемы оплаты власти Калининградской области не уточнили.

Напомним, 15 августа литовский Шяуляй Банк, который обслуживал все платежи по калининградскому транзиту, перестал принимать оплату в рублях. Помимо этого, c сентября банк планирует прекратить осуществлять платежи в Россию и Белоруссию в любой валюте.

В Кремле надеялись, что проблемы, которые могут возникнуть при транзите, можно будет решить с помощью диалога. Если же Россия наткнется на «глухую стену непонимания», потребуются «иные меры», заявлял еще в июле пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.