В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах 23 августа нет света и воды

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В Калининграде во вторник, 23 августа, в течение дня отключено электричество на трех улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 13 часов света не будет на ул. Щорса 11-15, 10. До 18 часов электричество отключено на ул. А. Невского 14, 14а-в, ул. Еловая аллея, г/о «Океан», с 09.00 до 13.00 на ул. Щорса 11-15, 10.

Холодная вода отключена с 10.00 до 15.00 на ул. Ю.Гагарина 1, 3(д/сад № 68), 5-45, 55 (СОШ №2), 55а-в, 79-81 (д/сад №11), ул. А.Невского 14б, 16 к1-5, ул. Еловая аллея 7, 7а, ул. Фортовая дорога 7-11, ул. Юбилейная 2-12, ул. Куйбышева 40, ул. Пражская 36, ул. Римская 20-26, 29-33, ул. В. Гакуна 9.