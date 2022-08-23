В Калининградской области детям-сиротам выдано 200 жилищных сертификатов

В Калининградской области с апреля 2021 года детям-сиротам выдано уже 200 жилищных сертификатов. 137 человек приобрели квартиры и дома с использованием средств выплаты, из них 85 человек – в этом году, сообщает пресс-служба регионального правительства

С мая 2022 года размер выплаты был увеличен на 55 процентов – с 1 622 709 до 2 517 933 рублей. Индексация распространяется и на те документы, которые граждане уже получили, но не успели ими воспользоваться.

Статистика показывает, что больше всего жилых помещений куплено в Калининграде, Гурьевском, Советском и Черняховском округах.