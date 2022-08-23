В Краснознаменске со сбившего ребенка водителя взыскали 100 тысяч рублей

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В Краснознаменске суд взыскал с виновника ДТП, в котором пострадал ребенок, компенсацию морального вреда. Об этом сообщает пресс-служба районного суда.

В ноябре 2021 года водитель сбил 11-летнего мальчика. Ребенок получил травму левой ноги, что было квалифицировано как вред здоровью средней тяжести.

После наезда у мальчика развился панический страх и боязнь автомобилей и проезжих частей, нарушился сон.

Суд взыскал с водителю компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч рублей.