Аэропорт Калининграда начал обслуживать самолеты Airbus A350

Калининградский аэропорт «Храброво» приступил к обслуживанию дальнемагистральных пассажирских самолетов Airbus А350. Как сообщает пресс-служба «Храброво», сейчас лайнеры А350-900 используются компанией «Аэрофлот» на маршруте Москва (Шереметьево) - Калининград - Москва (Шереметьево). Рейсы при компоновке салона 316 кресел выполняются почти при 100% загрузке.

Максимальная высота полета А350-900 составляет 13,1 км, дальность – 12400 км

Напомним, что допуски к приему воздушных судов A330, А350, а также Boeing 777 аэропорт Калининграда получил еще в начале 2022 года.