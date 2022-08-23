Жительницу Пионерского судили за угон такси

В феврале этого года 22-летняя жительница Пионерского взяла такси, чтобы доехать домой из Светлогорска. Однако, по мнению не весьма трезвой девушки, извозчик не то что не гнал – наоборот, плелся еле-еле. А потом вообще остановился и вышел из машины по каким-то своим надобностям. Потеряв всякое терпение, пассажирка, недолго думая, перескочила со своего места за руль и дала по газам.

Ошеломленный таким оборотом дела таксист, впрочем, быстро сориентировался, смог связаться с диспетчером, узнать направление, в котором двигается его транспортное средство, а затем и догнать угонщицу. Кстати, как сообщили в Калининградской облпрокуратуре, водительских прав лихая пионерка отродясь не имела…

Точку во всей этой истории поставил Светлогорский городской суд, наградивший девицу украшением в виде контрольного браслета на ноге – она будет ограничена в свободе сроком на 10 месяцев.