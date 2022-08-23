Из Китая в Калининград вышел первый поезд с сырьем для ПЭТ

Состав запустила компания «ТрансКонтейнер». Как сообщает предприятие в своем Telegram-канале, поезд из Китая везет в Калининград неопасную химию для производства ПЭТ.

Всего в наш город прибудут 96 двадцатифутовых контейнеров из Корлы. Поезд проследует по территории Казахстана, России, Беларуси и Литвы. Время в пути составит 8 дней.

- В ближайшее время по этому маршруту будет отправлено ещн несколько контейнерных поездов, - отмечают в компании.

Отметим, что китайский город Корла, откуда вышел состав, расположен на Великом шелковом пути, недалеко от стратегического перевала Железные Ворота.