Калининград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Калининград
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Экономика23 августа 2022 11:31

Из Китая в Калининград вышел первый поезд с сырьем для ПЭТ

В наш город прибудут 96 двадцатифутовых контейнеров
Николай Литвинов

Состав запустила компания «ТрансКонтейнер». Как сообщает предприятие в своем Telegram-канале, поезд из Китая везет в Калининград неопасную химию для производства ПЭТ.

Всего в наш город прибудут 96 двадцатифутовых контейнеров из Корлы. Поезд проследует по территории Казахстана, России, Беларуси и Литвы. Время в пути составит 8 дней.

- В ближайшее время по этому маршруту будет отправлено ещн несколько контейнерных поездов, - отмечают в компании.

Отметим, что китайский город Корла, откуда вышел состав, расположен на Великом шелковом пути, недалеко от стратегического перевала Железные Ворота.