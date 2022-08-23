За месяц калининградцы взяли в кредит 240 млн. на покупку автомобилей

Свежие данные публикует Объединенное Кредитное Бюро. По данным ОКБ, в июле жители Калининградской области взяли 209 автокредитов на 240 миллионов рублей. Это больше, чем было в июне - тогда калининградцы оформили 175 займов на 186 миллионов. При этом в июле прошлого 2021 года в нашей области было выдано 386 кредитов на покупку автомобилей на общую сумму 366 миллионов рублей.

Всего за 7 месяцев 2022 года российские банки выдали 249,42 тыс. автокредитов на общую сумму 316,37 млрд рублей. Общее количество новых автокредитов снизилось на 49% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а объемы кредитования – на 38%.