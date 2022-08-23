Алиханов рассказал, вернут ли в Калининградской области летнее время

. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Вопрос о переводе стрелок на час вперед прозвучал во время прямого эфира (стрима) во «Вконтакте», который провел Антон Алиханов. Один из жителей области пожаловался губернатору на то, что сейчас за окном светло уже в 4 часа утра, что создает определенный дискомфорт.

Глава региона инициативу о переводе стрелок не поддержал.

- Не нужно возвращать переходы между зимой и летом. В 2020 году депутаты областной думы уже рассматривали этот вопрос и не поддержали его. Пока вопрос не актуален, - заявил Антон Алиханов.

Напомним, постоянное зимнее время действует в нашей стране с 26 октября 2014 года. В большинстве регионов стрелки были переведены на час назад.

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