Алиханов прокомментировал возможное введение локдауна из-за новой волны ковида

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Прокомментировать введение ограничений губернатора попросили во время прямого эфира, который Антон Алиханов провел во вторник во «Вконтакте». Один из подписчиков поинтересовался, не планируется ли в сентябре вернуть антиковидные меры в общепите.

- Я могу опираться только на мнение Роспотребнадзора, который говорит о том, что необходимости вводить локдаун из-за роста заболеваемости ковидом нет, - сказал губернатор. - Моя личная рекомендация - носить маски в транспорте и общественных местах, особенно это касается представителей групп риска. У нас достаточный запас по вакцине, и я также всех призываю вакцинироваться и ревакцинироваться.

Отметим, что за прошедшую неделю в Калининградской области зарегистрировали 1855 новых случаев коронавирусной инфекции (185,1 на 100 тысяч населения). Это на 51,6% больше, чем было неделей ранее.