Калининградские таможенники передали изъятые 1800 кг макарон нуждающимся

. Фото: Таможня Калининградской области

Калининградские таможенники впервые в истории безвозмездно передали изъятые продукты учреждениям социального обслуживания. Об этом сообщает пресс-служба областной таможни.

1800 кг макаронных изделий были прикрытием для незаконной перевозки более дорогого груза – 520 тысяч пачек сигарет. Сигареты были изъяты литовскими таможенниками, а в область приехала полупустая фура с макаронами.

В ходе разбирательств получатель и перевозчик отказались от товара, и тогда Калининградская областная таможня обратилась в суд для признания макарон бесхозяйными и обращении их в доход государства.

Макароны были переданы, в том числе, детскому социальному приюту «Берег надежды», Долгоруковскому специальному дому-интернату для престарелых и инвалидов, детскому дому-интернату «Маленькая страна», Центру социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий, и другим.