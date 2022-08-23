Алиханов объяснил, почему не открылся новый погранпереход возле Советска

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Строительство автомобильного пункта пропуска Дубки на границе с Литвой завершилось еще в 2020 году, но переход до сих пор не работает. О том, почему это произошло, губернатор Антон Алиханов рассказал во время прямого эфира (стрима) во «Вконтакте»

- Дубки откроются после того как литовцы завершат все работы. С нашей стороны все готово, - заверил глава региона. - Конечно, одного пункта пропуска в Чернышевском недостаточно для того, чтобы обслуживать все наши потребности.

Как ранее сообщали власти, пропускная способность Дубков составляет 4 тысячи транспортных средств и 15,5 тысяч человек в сутки. Накопительные стоянки вмещают два автобуса, до 20 единиц грузового и до 25 единиц легкового транспорта.