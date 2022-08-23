В Советске спецназ ликвидировал наркопритон в квартире

В Советске полиция при силовой поддержке спецназа «Гром» ликвидировали наркопритон. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Неоднократно судимый 36-летний местный житель предоставлял свою квартиру местным наркоманам - любителям «соли».

В ходе обыска в квартире нашли шприцы, иглы, а также различные ёмкости и приспособления для употребления наркотиков.

Злоумышленник помещён в следственный изолятор. На него завели уголовное дело по статье «Организация притона». Также полицейские задержали пособника организатора притона.