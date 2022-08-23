Ради съемок клипа известного певца в бывшей психбольнице Алленберг раскрасили стены

. Фото: из соцсетей

В соцсетях набирает обороты шумиха вокруг происходящего в бывшей психбольнице Алленберг в Знаменске. Как рассказали очевидцы, кто-то раскрасил несколько стен исторического здания и повесил какие-то вывески.

В Корпорации развития Калининградской области «Комсомолке» сообщили, что в частном порядке поступало обращение о съемках фильма, но никакой другой информации предоставить не смогли. В министерстве по культуре и туризму подтвердили, что в Алленберге действительно идут съемки. Правда, снимают не кино, а клип одного из известных российских исполнителей.

Комплекс зданий психиатрической больницы в Алленберге был построен в 1848-1852 годах. Медицинское учреждение проработало до 1940 года. В первой половине 1990-х годов здесь снимался художественный фильм «Я - русский солдат», посвященный подвигу защитников Брестской крепости.

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