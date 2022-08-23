Калининградец обокрал прохожего, которому стало плохо на улице

В Калининграде полицейские задержали мужчину, обокравшего прохожего, которому стало плохо. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел на улице Фрунзе. 38-летний злоумышленник увидел, что проходящему мимо мужчине стало плохо. Вместе с приятелем он помог усадить горожанина на скамейку. Воспользовавшись тем, что калининградец находится в полуобморочном состоянии, мужчина похитил у него сумку с документами и деньгами и ушел.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий личность вора была установлена, его задержали и завели уголовное дело по статье «Кража».