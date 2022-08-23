Роспотребнадзор сообщил, в каких городах области за сутки выявили коронавирус

. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За сутки в Калининградской области было выявлено 289 новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 21 муниципалитете.

Больше всего заболевших в Калининграде – 136 человек.

В каких городах области выявили коронавирус:

Нестеровский городской округ – 1,

Багратионовский городской округ - 2,

Озерский городской округ – 8,

Балтийский городской округ – 10,

Пионерский городской округ – 9,

Гвардейский городской округ - 14,

Полесский городской округ – 4,

Гурьевский городской округ - 24,

Правдинский городской округ – 2,

Гусевский городской округ – 4,

Светловский городской округ – 7,

Зеленоградский городской округ – 27,

Светлогорский городской округ – 10,

Краснознаменский городской округ – 2,

Славский городской округ – 3,

Ладушкинский городской округ – 3,

Советский городской округ - 2,

Мамоновский городской округ – 2,

Черняховский городской округ – 15,

Неманский городской округ – 2.