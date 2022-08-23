Роспотребнадзор сообщил, в каких городах области за сутки выявили коронавирус

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Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
За сутки в Калининградской области было выявлено 289 новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 21 муниципалитете.
Больше всего заболевших в Калининграде – 136 человек.
В каких городах области выявили коронавирус:
Нестеровский городской округ – 1,
Багратионовский городской округ - 2,
Озерский городской округ – 8,
Балтийский городской округ – 10,
Пионерский городской округ – 9,
Гвардейский городской округ - 14,
Полесский городской округ – 4,
Гурьевский городской округ - 24,
Правдинский городской округ – 2,
Гусевский городской округ – 4,
Светловский городской округ – 7,
Зеленоградский городской округ – 27,
Светлогорский городской округ – 10,
Краснознаменский городской округ – 2,
Славский городской округ – 3,
Ладушкинский городской округ – 3,
Советский городской округ - 2,
Мамоновский городской округ – 2,
Черняховский городской округ – 15,
Неманский городской округ – 2.