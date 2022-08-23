В Калининградской области потушили тлеющий торфяник

В Правдинском районе ликвидирован крупный природный пожар. Об этом сообщил представитель регионального управления МЧС в ходе оперативного совещания в областном правительстве.

С 12 августа на Правдинском полигоне Министерства обороны происходило горение травы на болотистой местности на землях лесного фонда. Площадь возгорания составила 300 гектаров.

В настоящее время пожар ликвидирован. Для это привлекались аэромобильная группировка МЧС и вертолет Ка-32 с водосливным устройством.

Перехода огня на населенные пункты и объекты экономики допущено не было, добавил представитель МЧС.