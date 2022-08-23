Более 18 тысяч калининградцев получили субсидию на оплату услуг ЖКХ

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В Калининградской области с начала года более 18 тысяч человек получили субсидию на оплату услуг ЖКХ. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

По данным областного министерства социальной политики, право на субсидию необходимо подтверждать каждые 6 месяцев, воспользоваться ей можно при оплате всех видов ЖКУ. Мера соцподдержки доступна одиноко проживающим гражданам или семьям, расходы на коммунальные платежи которых превышают 22% совокупного дохода за 6 месяцев, предшествующих полугодию подачи заявления.

Отметим, что на субсидию не могут претендовать жители, если у них за три последних года образовалась задолженность по оплате ЖКУ, подтвержденная вступившим в законную силу судебным решением.