Мстительный калининградец сжег автомобиль знакомой

В Краснознаменске будут судить местного жителя, который сжег автомобиль своей знакомой. Об этом сообщает пресс-служба районного суда.

Местный житель затаил обиду на знакомую, которая сообщила полицейским, что тот незаконно заготавливал дрова. В апреле этого года мужчина облил бензином и поджег принадлежащий женщине автомобиль. При возгорании пламя перекинулось на другую машину.

В результате пожара полностью уничтожен один из автомобилей и сгорело все имущество, находившееся в автомобилях. Ущерб составил свыше 500 тысяч рублей.

Судебное заседание назначено на 24 августа.