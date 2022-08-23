В Калининградской области стартовала прививочная кампания против гриппа

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В Калининградской области со вторника, 23 августа, стартовала прививочная кампания против гриппа. Пройти иммунизацию можно в поликлиниках и четырех мобильных пунктах Калининграда, в которых проводится и вакцинация от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Вакцинация от гриппа продлится до 15 октября. К этой дате планируется охватить прививкой максимальное число жителей области. В связи с этим, для поставки в регион в рамках Национального календаря прививок было заявлено более 610 тысяч доз вакцины от гриппа за счет федерального бюджета.

В настоящее время в поликлиники региона поставлена первая партия отечественной вакцины от гриппа – 213 150 доз: 167 210 – для взрослого населения и 45 940 для детей.

Для того чтобы прийти на прививку, пациенту необходимо записаться через госуслуги, по телефону 122 или лично через регистратуру поликлиники по месту прикрепления. Затем его осмотрит терапевт на предмет выявления противопоказаний для иммунизации. После прививки пациенту предлагается находиться в поликлинике еще в течение 30 минут, чтобы отследить возможную реакцию.