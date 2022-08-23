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Общество23 августа 2022 16:26

В Калининграде перекроют часть улиц из-за велопробега

Виктор Сергеев
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Фото: Архив "КП"

В воскресенье, 4 сентября, в Калининграде пройдет ХХХV традиционный массовый велопробег. Как сообщает пресс-служба городской администрации, при прохождении колонны участников будут закрыты для движения автотранспорта следующие участки:

- ДС «Янтарный» - ул. Согласия - ул. Елизаветинская - ул. Ген. Челнокова – с 10.00 до 12.00;

- ул. Ген. Челнокова – ул. Елизаветинская – ул. Согласия – ДС «Янтарный» – с 16.00 до 18.00.

В пресс-службе мэрии добавили, что проезжая часть будет перекрыта большегрузным автотранспортом в целях антитеррористической безопасности. Для оказания содействия при проведении закрытия движения будут привлечены волонтёры.