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Общество23 августа 2022 16:29

В Калининграде отец покусанного собакой ребенка отсудил 50 тысяч рублей

У мальчика были раны, ссадины, кровоподтеки бедра
Виктор Сергеев

В Калининграде отец покусанного собакой ребенка отсудил компенсацию морального вреда. Об этом сообщает пресс-служба Ленинградского районного суда.

Летом 2021 года мужчина с 4-летним сыном проходили мимо дома на улице Талалихина и на ребенка напала овчарка. Она покусала ребенка, у мальчика были раны, ссадины, кровоподтеки бедра. Кроме того, ребенок перенес нравственные страдания.

Суд взыскал с владельца пса компенсацию морального вреда в размере 50 000 рублей, возмещение расходов на лечение – 635 рублей 20 копеек, возмещение судебных расходов - 1 918 рублей 50 копеек.