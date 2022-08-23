Власти озвучили сумму инвестиций в восстановление замка Тапиау

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

Инвестор реновации замка Тапиау стал участником губернаторской программы восстановления памятников. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Общая сумма инвестиций в восстановление Тапиау и его обустройство оценивается в 2,5 млрд рублей. Основную часть затрат инвестор берёт на себя, привлекая по региональной программе 600 млн рублей. При этом 50 процентов этой поддержки предоставляется на возвратной основе – в виде льготных займов. График выплат рассчитан на несколько лет, финансирование «привязано» к объему и качеству выполненных работ. Таким образом, как отмечают разработчики программы, бюджетная поддержка становится «удочкой», которая помогает поймать «рыбу», то есть, реализовать крупный инвестпроект.

По словам калининградского дизайнера Ольги Тесленко, возглавляющей команду разработчиков концепции реновации Тапиау, предполагается поэтапный запуск целого ряда объектов.

«Объем затрат очень высокий, срок их окупаемости может растянуться на 10-11 лет. Чтобы его сократить и раньше выйти на точку окупаемости, нам нужно вводить множество бизнесов – источников доходов. На площадке Тапиау будут пять музейных залов, три ресторана, пристань для яхт, два отеля, парк средневековых развлечений», – рассказала эксперт.