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Общество23 августа 2022 16:39

В Калининградской области проведут полную инвентаризацию детских площадок

Виктор Сергеев

Региональные власти намерены привлечь местные администрации к проверке аттракционов и детских площадок. Об этом в ходе правительственной оперативки сообщила вице-премьер Ирина Сорокина.

«Считаю необходимым поручить администрациям муниципалитетов провести полную инвентаризацию детских площадок на своих территориях и назначить ответственных за эту работу. Методическую помощь в этом деле им готова оказывать служба гостехнадзора Калининградской области», – сообщила Ирина Сорокина.

Также областные чиновники намерены предусмотреть запрет на размещение аттракционов без разрешения местных властей. Подобные решения уже приняты и успешно применяются в Калининграде, отметила Сорокина.

Сейчас на территории Калининградской области официально зарегистрированы 74 аттракциона. По оценкам службы гостехнадзора, это составляет около 85 процентов от предполагаемого общего количества, подлежащего регистрации. Её оформляют ещё шесть аттракционов. Кроме того, на статистический учет поставлены 24 устройства с самой низкой степенью потенциального биомеханического риска.