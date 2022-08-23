Это вандализм: В Службе охраны памятников прокомментировали разрисованные стены психбольницы Алленберг

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В региональной Службе охраны объектов культурного наследия прокомментировали происходящее в бывшей психбольнице Алленберг в Знаменске. Там, напомним, ради съемок клипа поп-исполнителя, раскрасили несколько стен исторического здания и повесили вывески.

- Разумеется, к таким фактам я всегда плохо отношусь. Хоть этот комплекс еще и не отнесен к памятникам истории и культуры. На мой взгляд, это вандализм, - сказал «Комсомолке» руководитель Службы Евгений Маслов.

На вопрос «КП» о том, может ли служба как-то отреагировать и, например, узнать, будут ли все это потом отмывать с исторического объекта, Евгений Маслов ответил: «К сожалению, это будет превышением полномочий».

В итоге, неизвестно, кто будет отчищать стены от краски и будут ли это делать вообще.

Ранее в министерстве по культуре и туризму подтвердили, что в Алленберге действительно идут съемки клипа для одного из известных российских исполнителей.

Комплекс зданий психиатрической больницы в Алленберге был построен в 1848-1852 годах. Медицинское учреждение проработало до 1940 года.