Калининградских врачей Белую и Сушкевич признали виновными в убийстве новорожденного

Елена Белая и Элина Сушкевич. На это раз признаны виновными. Фото: Александр Подгорчук

В ночь со вторника на среду, 24 августа стало известно решение коллегии присяжных Московского областного суда по делу калининградских врачей. Бывшего руководителя роддома № 4 Калининграда Елену Белую и врача-неонатолога-реаниматолога Регионального перинатального центра Элину Сушкевич признали виновными в убийстве новорожденного.

- Подсудимых также признали недостойными снисхождения, - пишет Интерфакс.

Срок наказания определит Московский областной суд, заседание назначено на 30 августа. Адвокаты врачей намерены обжаловать приговор.

Напомним, в декабре 2020 года коллегия присяжных Калининградского областного суда оправдала Елену Белую и Элину Сушкевич. Это решение обжаловала Генеральная прокуратура. И повторное рассмотрение дела проходило в Московском областном суде с октября 2021 года. Все это время медики находились в столичном СИЗО.

О деле калининградских врачей можно узнать здесь.