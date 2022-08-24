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Общество24 августа 2022 4:34

Калининградских врачей Белую и Сушкевич признали виновными в убийстве новорожденного

Таков итог повторного рассмотрения этого громкого дела
Надежда РЖЕВСКАЯ
Надежда РЖЕВСКАЯ
Елена Белая и Элина Сушкевич. На это раз признаны виновными.

Елена Белая и Элина Сушкевич. На это раз признаны виновными.

Фото: Александр Подгорчук

В ночь со вторника на среду, 24 августа стало известно решение коллегии присяжных Московского областного суда по делу калининградских врачей. Бывшего руководителя роддома № 4 Калининграда Елену Белую и врача-неонатолога-реаниматолога Регионального перинатального центра Элину Сушкевич признали виновными в убийстве новорожденного.

- Подсудимых также признали недостойными снисхождения, - пишет Интерфакс.

Срок наказания определит Московский областной суд, заседание назначено на 30 августа. Адвокаты врачей намерены обжаловать приговор.

Напомним, в декабре 2020 года коллегия присяжных Калининградского областного суда оправдала Елену Белую и Элину Сушкевич. Это решение обжаловала Генеральная прокуратура. И повторное рассмотрение дела проходило в Московском областном суде с октября 2021 года. Все это время медики находились в столичном СИЗО.

О деле калининградских врачей можно узнать здесь.