Зеленоградск вошел в топ-10 популярных направлений для лечения и отдыха в бархатный сезон

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Фото: Александр Подгорчук
Сервис бронирования отелей и квартир Tvil.ru выявил, куда можно поехать поправить здоровье в бархатный сезон.
Из десятки популярных направлений больше всего туристов для восстановления здоровья едет в Сочи и Кисловодск. В этих бальнеологических курортах можно забронировать отель или квартиру за три — три с половиной тысячи рублей в сутки в сентябре.
Россияне также охотно приезжают в начале осени на солёные озёра Оренбуржья и Алтайского края, минеральные воды Горячего Ключа, термальные источники Тюмени, на климатические курорты Зеленоградск в Калининградской области, Пицунда в Абхазии и Избербаш в Дагестане.
Ранее в сервисе бронирования жилья сообщили, что спрос на отдых в бархатный сезон вырос на 67 % относительно аналогичного периода прошлого года.
Десять популярных направлений для лечения и отдыха в бархатный сезон:
Сочи, Краснодарский край 3469 р. / 8 ночей
Кисловодск, Ставропольский край 2599 р. / 6 ночей
Саки, Крым 2925 р. / 10 ночей
Зеленоградск, Калининградская область 4995 р. / 6 ночей
Пицунда, Абхазия 3755 р. / 8 ночей
Соль-Илецк, Оренбургская область 2197 р. / 5 ночей
Тюмень, Тюменская область 2446 р. / 3 ночи
Горячий Ключ, Краснодарский край 2366 р. / 2 ночи
Яровое, Алтайский край 4595 р. / 7 ночей
Избербаш, республика Дагестан 6043 р. / 5 ночей