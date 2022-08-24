Зеленоградск вошел в топ-10 популярных направлений для лечения и отдыха в бархатный сезон

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Сервис бронирования отелей и квартир Tvil.ru выявил, куда можно поехать поправить здоровье в бархатный сезон.

Из десятки популярных направлений больше всего туристов для восстановления здоровья едет в Сочи и Кисловодск. В этих бальнеологических курортах можно забронировать отель или квартиру за три — три с половиной тысячи рублей в сутки в сентябре.

Россияне также охотно приезжают в начале осени на солёные озёра Оренбуржья и Алтайского края, минеральные воды Горячего Ключа, термальные источники Тюмени, на климатические курорты Зеленоградск в Калининградской области, Пицунда в Абхазии и Избербаш в Дагестане.

Ранее в сервисе бронирования жилья сообщили, что спрос на отдых в бархатный сезон вырос на 67 % относительно аналогичного периода прошлого года.

Десять популярных направлений для лечения и отдыха в бархатный сезон:

Сочи, Краснодарский край 3469 р. / 8 ночей

Кисловодск, Ставропольский край 2599 р. / 6 ночей

Саки, Крым 2925 р. / 10 ночей

Зеленоградск, Калининградская область 4995 р. / 6 ночей

Пицунда, Абхазия 3755 р. / 8 ночей

Соль-Илецк, Оренбургская область 2197 р. / 5 ночей

Тюмень, Тюменская область 2446 р. / 3 ночи

Горячий Ключ, Краснодарский край 2366 р. / 2 ночи

Яровое, Алтайский край 4595 р. / 7 ночей

Избербаш, республика Дагестан 6043 р. / 5 ночей