Власти Янтарного прокомментировали гибель рыбы в водоеме около променада

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Власти Янтарного держат на контроле ситуацию с гибелью мелкой рыбы в искусственном водоеме в районе водного променада. Об этом сообщается на странице местной администрации в «Вконтакте».

«К сожалению, такие случаи происходят в особо жаркие летние дни. Это происходит из-за понижения уровня воды и нехватки кислорода. Также гибели рыбы способствует цветение водоёма. Некоторые виды водорослей выделяют токсины в процессе роста, другие разлагаются с образованием ядовитых веществ, и такая вода становится непригодной для жизни рыб», - сообщили местные чиновники.

Сообщается, что водоем уже очищен от погибшей рыбы.

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