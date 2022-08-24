Исследование: Чуть более 16 процентов калининградцев получают зарплату выше средней по стране

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Калининградская область заняла 61 место в рейтинге регионов РФ по зарплатам. Об этом говорится в исследовании, проведенном «РИА Новости».

В регионе лишь 16,1 процент работников получают зарплату, которая выше средней по стране. 3,4 процента работником могут похвастаться, что получают зарплату выше двух средних по стране.

В целом в России, согласно оценкам РИА Рейтинг, на скользящем интервале с июня 2022 года по май 2021 года 31% работников могут похвастаться зарплатой выше, чем средняя по стране.

За последние 12 месяцев (с июня 2021 года по май 2022 года) средняя зарплата в России составила 52 тысяч рублей, что на 12,2 процента больше чем за предыдущий аналогичный период.