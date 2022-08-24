В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах 24 августа нет света и воды

. Фото: Виктор Сергеев

В Калининграде в среду, 24 августа, в течение дня отключено электричество в домах на 4 улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 13 часов света не будет на А. Невского 38-38в. До 18 часов электричество отключено на ул. А. Невского 14, 14а-в,ул. Еловая аллея, г/о «Океан», ул. Ю. Костикова 3 (д/сад № 123), с 09:00 до 13:00 ул. А. Невского 38-38в.

Холодное водоснабжение отключено с 12:00 до 15:00 на ул. Ген. Раевского 4 (подъезд 1,2) и ул. В. Гакуна 9 (подъезд 2).