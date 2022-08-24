Опубликованы результаты контрольно-надзорной деятельности Россельхознадзора в сфере оборота семян сельскохозяйственных растений в июле 2022 года

Должностными лицами отдела фитосанитарного надзора и контроля Управления Россельхознадзора по Калининградской области в июле проведено 6 контрольно-надзорных мероприятий по иным основаниям, 2 контрольно-надзорных мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом и 13 профилактических визитов в сфере оборота семян сельскохозяйственных растений. Объявлено 4 предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований, дано 25 консультирований.

За отчетный период проконтролировано 39,2 тонны семенного материала и 12 импортных посадочных материалов при ввозе на территорию Российской Федерации. Некачественного семенного материала не выявлено. Отобрано 10 образцов для проведения лабораторных исследований.